TotalEnergies fusionne ses activités amont au Royaume-Uni avec Neo Next
information fournie par Boursorama avec AFP 08/12/2025 à 11:10

TotalEnergies a annoncé lundi la fusion de ses activités amont au Royaume-Uni avec Neo Next Energy Limited, et deviendra l'actionnaire principal de la nouvelle entité élargie, renommée Neo Next+, avec une participation de 47,5%.

Après la finalisation de la transaction, Neo Next+ sera "détenue conjointement par TotalEnergies (47,5%), HitecVision (28,875%) et Repsol UK (23,625%)", a précise TotalEnergies dans un communiqué.

La finalisation de la transaction est soumise aux conditions habituelles, notamment l'approbation du régulateur et est attendue durant le premier semestre 2026.

Cette fusion positionnera Neo Next+ "comme le plus grand producteur indépendant de pétrole et de gaz au Royaume-Uni", selon le géant français des hydrocarbures.

La production attendue est de plus de 250.000 barils équivalent pétrole par jour en 2026.

Neo Next+ sera "dotée d'un large portefeuille d'actifs diversifié comprenant notamment les intérêts de Neo Energy et de Repsol UK dans le complexe Elgin/Franklin ainsi que dans les champs Penguins, Mariner, Shearwater et Culzean, enrichi par les actifs amont de TotalEnergies au Royaume-Uni, notamment ses intérêts dans le complexe Elgin/Franklin et les champs Alwyn North, Dunbar et Culzean", précise TotalEnergies.

Par ailleurs, la cotation de TotalEnergies en actions ordinaires débute lundi à New York, permettant désormais aux titres du géant pétrogazier français d'être échangés en continu, à Paris et sur la place boursière américaine.

Fusions / Acquisitions
Pétrole et parapétrolier

TOTALENERGIES
55,9600 EUR Euronext Paris -0,78%

