TotalEnergies: franchit 2GW d'électricité renouvelable

(CercleFinance.com) - À l'occasion de l'inauguration d'un parc éolien de 63 mégawatts (MW) dans la Marne, TotalEnergies a annoncé dépasser les 2 gigawatts (GW) de puissance installée de production d'électricité renouvelable en France.



Avec plus de 660 centrales éoliennes, solaires, hydrauliques et de stockage par batterie, le parc renouvelable de TotalEnergies en France répond aux besoins en électricité de l'équivalent de 1,8 million de personnes et permet d'éviter le rejet dans l'atmosphère de 800.000 tonnes de CO2 chaque année.



TotalEnergies indique ainsi se placer 'dans le top 3 des électriciens renouvelables en France'.







