TotalEnergies fournira de l'énergie solaire aux centres de données de Google au Texas

La major pétrolière française TotalEnergies TTEF.PA a signé lundi deux contrats à long terme pour fournir de l'énergie solaire aux centres de données de Google GOOGL.O au Texas, afin de répondre à la demande croissante d'électricité liée à l'intelligence artificielle.

Total fournira une capacité de 1 gigawatt, soit l'équivalent de 28 térawattheures d'énergie renouvelable sur 15 ans, à partir de deux sites texans appartenant au groupe et dont la construction devrait débuter au deuxième trimestre.

L'entreprise a pris le contre-pied des grandes compagnies pétrolières en continuant à investir dans les énergies renouvelables parallèlement aux centrales électriques au gaz, en développant ses activités dans les marchés déréglementés où la volatilité des prix peut créer des opportunités commerciales intéressantes, y compris le marché ERCOT au Texas.

Marc-Antoine Pignon, vice-président de Total pour les énergies renouvelables aux États-Unis, a déclaré que ces contrats représentaient le plus grand volume de contrats d'achat d'énergie renouvelable jamais signé par TotalEnergies aux États-Unis.

Total fournit déjà indirectement de l'électricité à Google grâce à sa participation de 50 % dans Clearway, une société californienne spécialisée dans les énergies renouvelables, qui a récemment signé des contrats d'une valeur de 1,2 GW pour alimenter des centres de données sur trois marchés de l'électricité aux États-Unis.

"Notre accord avec TotalEnergies ajoute une nouvelle génération nécessaire au système local, augmentant ainsi la quantité d'énergie abordable et fiable disponible pour desservir toute la région", a déclaré Will Conkling, directeur de l'énergie propre et de l'électricité de Google, dans un communiqué.