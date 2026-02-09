 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TotalEnergies fournira de l'énergie solaire aux centres de données de Google au Texas
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 10:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails; vice-président de Total pour les énergies renouvelables aux États-Unis au paragraphe 4; directeur de l'énergie propre et de l'électricité de Google au paragraphe 6)

La major pétrolière française TotalEnergies TTEF.PA a signé lundi deux contrats à long terme pour fournir de l'énergie solaire aux centres de données de Google GOOGL.O au Texas, afin de répondre à la demande croissante d'électricité liée à l'intelligence artificielle.

Total fournira une capacité de 1 gigawatt, soit l'équivalent de 28 térawattheures d'énergie renouvelable sur 15 ans, à partir de deux sites texans appartenant au groupe et dont la construction devrait débuter au deuxième trimestre.

L'entreprise a pris le contre-pied des grandes compagnies pétrolières en continuant à investir dans les énergies renouvelables parallèlement aux centrales électriques au gaz, en développant ses activités dans les marchés déréglementés où la volatilité des prix peut créer des opportunités commerciales intéressantes, y compris le marché ERCOT au Texas.

Marc-Antoine Pignon, vice-président de Total pour les énergies renouvelables aux États-Unis, a déclaré que ces contrats représentaient le plus grand volume de contrats d'achat d'énergie renouvelable jamais signé par TotalEnergies aux États-Unis.

Total fournit déjà indirectement de l'électricité à Google grâce à sa participation de 50 % dans Clearway, une société californienne spécialisée dans les énergies renouvelables, qui a récemment signé des contrats d'une valeur de 1,2 GW pour alimenter des centres de données sur trois marchés de l'électricité aux États-Unis.

"Notre accord avec TotalEnergies ajoute une nouvelle génération nécessaire au système local, augmentant ainsi la quantité d'énergie abordable et fiable disponible pour desservir toute la région", a déclaré Will Conkling, directeur de l'énergie propre et de l'électricité de Google, dans un communiqué.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

ALPHABET-A
322,8100 USD NASDAQ -2,55%
Gaz naturel
3,42 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
67,56 USD Ice Europ -0,79%
Pétrole WTI
63,09 USD Ice Europ -0,66%
TOTALENERGIES
62,3900 EUR Euronext Paris -0,30%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Patinage artistique - Épreuve par équipe - Danse sur glace - Danse rythmique
    JO 2026/Patinage artistique-Cizeron et Fournier Beaudry, favoris malgré les polémiques
    information fournie par Reuters 09.02.2026 10:37 

    par Lori Ewing Les danseurs sur glace Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron sont arrivés aux Jeux olympiques de Milan-Cortina avec un statut de favoris pour la médaille d'or malgré les polémiques qui entourent leur association. Les circonstances de ce ... Lire la suite

  • STELLANTIS (Milan) : Baissier mais survendu
    STELLANTIS (Milan) : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 09.02.2026 10:33 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite

  • BAINS MER MONACO : La situation technique est plutôt incertaine
    BAINS MER MONACO : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 09.02.2026 10:30 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris prudente avant des indicateurs américains attendus dans la semaine
    information fournie par AFP 09.02.2026 10:26 

    La Bourse de Paris évoluait sans grand changement lundi, à l'entame d'une séance sans rendez-vous économique majeur attendu et dans un marché prudent avant la publication plus tard dans la semaine des chiffres de l'emploi et de l'inflation aux Etats-Unis. Le CAC ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank