09/02/2026

TotalEnergies fournira de l'électricité solaire à Google au Texas

( AFP / ASTRID VELLGUTH )

TotalEnergies et Google ont signé un contrat sur la vente d'électricité solaire pour alimenter des centres de données au Texas aux Etats-Unis pour un volume total de 28 TWh sur 15 ans, a annoncé lundi le géant pétro-gazier français.

L'énergie proviendra de deux parcs solaires, en cours de développement dans l'Etat, dont la construction devrait débuter au deuxième semestre. Leur capacité totale est de 1 gigawatt.

TotalEnergies a déjà signé plusieurs contrats avec Google pour de la vente d'électricité renouvelable, notamment dans l'Ohio et en Malaisie fin 2025.

Il s'agit de "power purchase agreements" (PPA), des contrats sur plusieurs années prévoyant que les clients achètent leur électricité - généralement renouvelable - à un prix prédéfini et stable, ainsi décorrélé des mouvements des marchés.

D'après ses comptes du troisième trimestre 2025, TotalEnergies possédait alors un parc solaire d'une capacité brute de 21,5 gigawatts dans le monde, dont 6,9 en Amérique du Nord.

Le Texas a une électricité relativement polluante, plombée par un recours encore important au gaz et au charbon: chaque kWh a généré en moyenne 263 grammes de CO2 sur le trimestre, selon les données d'ElectricityMaps, presque dix fois plus qu'en France.

Mais l'Etat multiplie les installations d'énergie renouvelable: sur les trois derniers mois, 13% de l'électricité générée au Texas était d'origine solaire, 41% d'origine éolienne.