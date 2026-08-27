TotalEnergies finalise sa sortie du projet Arctic LNG en Russie

TotalEnergies a confirmé jeudi que le transfert de sa participation de 10% dans Arctic LNG 2 à NordLine, une filiale du groupe russe Novatek, était désormais finalisé, une cession qui signifie que le géant énergétique français n'est ainsi plus actionnaire du projet.

Dans un communiqué, Total précise qu'il va être amené à conserver ses droits au remboursement par Arctic LNG 2 de sa quote-part des prêts apportés par les actionnaires au projet, qui représente environ 1,3 milliard de dollars, un montant dont le versement est attendu "dans le futur" en fonction des sanctions applicables.

Sanctions américaines

L'entreprise avait officialisé la conclusion de la transaction à l'occasion de la publication de ses résultats de 2ème trimestre dans le sillage du feu vert accordé au mois de juin par le président russe Vladimir Poutine.

TotalEnergies avait initié la procédure de cession de sa participation dès 2023 au moment de la mise en oeuvre des sanctions américaines contre Arctic LNG 2 en raison de la persistance du conflit en Ukraine.

A la Bourse de Paris, l'action Total cédait plus de 1% jeudi matin, à comparer avec une baisse de 0,3% pour l'indice CAC 40, en raison de la poursuite du repli des cours pétroliers, dans le rouge pour une 5ème séance d'affilée.