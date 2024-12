TotalEnergies: finalise l'acquisition d'actifs de SapuraOMV information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 14:33









(CercleFinance.com) - TotalEnergies a finalisé aujourd'hui l'acquisition des participations de OMV (50%) et de Sapura Upstream Assets (50%) dans SapuraOMV, un producteur et opérateur de gaz indépendant en Malaisie.



Les principaux actifs de SapuraOMV sont ses participations opérées de 40 % dans le bloc SK408 et de 30 % dans le bloc SK310, tous deux situés au large de la côte du Sarawak, en Malaisie.



En 2024, la production opérée par SapuraOMV (100 %), soutenue en particulier par la mise en production du champ gazier de Jerun en juillet, devrait s'élever à environ 590 millions de pieds cubes par jour de gaz naturel, destinée à l'usine de liquéfaction de Bintulu, opérée par Petronas, ainsi que 10 000 barils par jour de condensats.





