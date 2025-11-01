Inquiétudes autour de la vente d'une machine à calculer de Pascal

Une Pascaline dite d'arpentage, machine à calculer inventée par Blaise Pascal, est exposée le 11 septembre 2025 à Paris chez Christie's en vue de sa vente aux enchères ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Des personnalités scientifiques ont appelé samedi la France à revenir sur l'autorisation de sortie de territoire accordée pour la vente aux enchères, prévue en novembre, d'un rare exemplaire de Pascaline, machine à calculer inventée en 1642 par Blaise Pascal.

Blaise Pascal et sa pascaline doivent demeurer "au cœur de nos collections", ont estimé les signataires de cette tribune publiée sur le site du Monde, parmi lesquels figurent Barbara Cassin, membre de l’Académie française, Jean-Francois Le Gall, membre de l'Académie des sciences ou encore Hugo Duminil-Copin, mathématicien et médaille Fields 2022.

L'objet, "à l'origine de l'informatique moderne", constitue "un des principaux fleurons du patrimoine intellectuel et technique français", estiment-ils dans ce texte.

Fabriquée par le savant français Blaise Pascal à 19 ans, cette machine avait initialement été imaginée pour aider son père, président de la cour des aides de Normandie, à remettre de l'ordre dans les recettes fiscales du territoire.

Sur la vingtaine d'exemplaires créées par Pascal, seuls neuf "subsistent dans le monde", dont plusieurs conservés au musée des Arts et métiers à Paris et au muséum Henri-Lecoq, à Clermont-Ferrand.

De trois types, les machines à calculer Pascaline sont soit décimales (pour les additions, soustractions, multiplications et divisions), soit comptables (pour les calculs monétaires), soit réservées au calcul des distances et dites d'arpentage.

Le modèle qui sera mis aux enchères le 19 novembre à Paris par Christie's, est le seul connu parmi les existants consacré au calcul des arpentages.

"Il est capital que cet objet, peu connu jusqu'ici (...) entre dans une collection publique, afin qu'il puisse être étudié par la communauté scientifique internationale et que le pays où il a été créé dispose d'un échantillon complet de cet instrument", soulignent les auteurs de la tribune, parmi lesquels figurent aussi des écrivains comme Erik Orsenna ou le prix Goncourt Eric Vuillard.

Estimée entre deux et trois millions d'euros, la Pascaline a été exposée à Paris, à New York et à Hong Kong en vue de la vente.