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TotalEnergies fait naître NEO NEXT au Royaume-Uni
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 13:07

TotalEnergies annonce la finalisation de la fusion entre NEO NEXT et ses activités amont "oil & gas" au Royaume-Uni, donnant naissance à une nouvelle entité, renommée NEO NEXT , qui est détenue à hauteur de 47,5% par la compagnie pétro-gazière française.

Avec cette transaction, NEO NEXT devient le plus grand producteur indépendant de pétrole et de gaz au Royaume-Uni, avec une production supérieure à 250 000 barils équivalent pétrole par jour attendue en 2026.

"Tout en contribuant à l'approvisionnement énergétique du pays, la taille et le portefeuille d'actifs de NEO NEXT permettront de générer des synergies et de renforcer la génération de cash-flow de la société", met en avant le PDG Patrick Pouyanné.

Pétrole et parapétrolier

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