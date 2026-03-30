TotalEnergies fait naître NEO NEXT au Royaume-Uni
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 13:07
Avec cette transaction, NEO NEXT devient le plus grand producteur indépendant de pétrole et de gaz au Royaume-Uni, avec une production supérieure à 250 000 barils équivalent pétrole par jour attendue en 2026.
"Tout en contribuant à l'approvisionnement énergétique du pays, la taille et le portefeuille d'actifs de NEO NEXT permettront de générer des synergies et de renforcer la génération de cash-flow de la société", met en avant le PDG Patrick Pouyanné.
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