TotalEnergies fait le point sur des dommages à la raffinerie SATORP

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‌TotalEnergies a déclaré vendredi ​que la raffinerie SATORP, codétenue par Saudi Aramco ​à 62,5% et TotalEnergies à ​37,5%, avait ⁠été touchée par ce ‌que le groupe français qualifie d'"événements survenus ​dans ‌la nuit du 7 ⁠au 8 avril", causant des dommages à l'un ⁠des ‌deux trains du site.

Aucune ⁠victime n'a été ‌signalée, a ⁠précisé l'entreprise pétrolière française. Par ⁠mesure ‌de sécurité, l’ensemble des ​unités ‌a été mis à l'arrêt et une ​évaluation des conséquences pour le ⁠fonctionnement de la raffinerie est en cours, a ajouté TotalEnergies.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Benoit ​Van Overstraeten)