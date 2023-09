Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: étudie un vaste projet pétrolier au Suriname information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 18:03









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce ce soir le lancement des études de développement d'un grand projet pétrolier sur le Bloc 58, au large du Suriname.



TotalEnergies est l'opérateur du Bloc 58, avec une participation de 50 %, aux côtés d'APA Corporation (50 %).



L'appréciation des deux principales découvertes de pétrole, Sapakara South et Krabdagu, s'est achevée avec succès en août dernier avec le forage et les tests de production de trois puits et a confirmé des ressources cumulées de près de 700 millions de barils pour les deux champs.



Ces réserves seront produites par un système de puits sous-marins relié à un FPSO (unité flottante de production, stockage et chargement) situé à 150 km de la côte du Suriname, d'une capacité de de 200 000 barils par jour. Ce projet représente un investissement d'environ 9 milliards de dollars.



Les études d'ingénierie de détail (FEED) débuteront d'ici fin 2023 et la décision finale d'investissement est attendue pour la fin de l'année 2024 avec un objectif de production en 2028.







