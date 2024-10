TotalEnergies étend sa présence mondiale dans la fourniture de GNL pour le transport maritime

(AOF) - TotalEnergies a signé avec l’armateur espagnol Ibaizabal un contrat d’affrètement pour un navire de soutage en gaz naturel liquéfié (GNL) d’une capacité de 18 600 m3. Ce nouveau navire viendra ainsi étendre la présence mondiale de la Compagnie dans les grands hubs d’approvisionnement en carburants marins. Il pourrait notamment être déployé en Oman, où la compagnie développe le projet Marsa LNG qui fournira du GNL pour le transport maritime dans le Golfe.

Ce navire, qui sera la propriété d'Ibaizabal, approvisionnera en GNL marin un large éventail de navires (porte-conteneurs, pétroliers, navires de croisière, ferries…) à partir des hubs de soutage de GNL de TotalEnergies et répond aux plus hautes exigences techniques et environnementales.

Actuellement en construction en Chine par Hudong–Zhonghua, le nouveau navire sera livré fin 2026 et rejoindra la flotte de TotalEnergies qui en compte actuellement trois : le Gas Agility dans le port de Rotterdam, le Gas Vitality dans le port de Marseille-Fos, et le Brassavola dans le port de Singapour.

