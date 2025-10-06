TotalEnergies SE TTEF.PA :
TotalEnergies SE TTEF.PA :
* TOTALENERGIES ET VEOLIA S’ALLIENT POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
(Rédaction de Gdansk)
|3,32 USD
|NYMEX
|-0,36%
|65,35 USD
|Ice Europ
|+1,54%
|61,63 USD
|Ice Europ
|+1,55%
|50,6600 EUR
|Euronext Paris
|-0,78%
|27,8100 EUR
|Euronext Paris
|-4,63%
Saint-Gobain a annoncé lundi le lancement d'un nouveau plan stratégique, baptisé "Lead & Grow" et accompagné de nouveaux objectifs financiers, le groupe disant relever sa trajectoire de croissance sur la période 2026-2030 et prévoir d'atteindre une marge d’Ebitda ... Lire la suite
Le constructeur automobile de luxe britannique Aston Martin Lagonda a une nouvelle fois revu à la baisse lundi ses prévisions de résultat annuel, invoquant notamment l'effet des droits de douane américains, ce qui fait plonger son action à la Bourse de Londres. ... Lire la suite
Le Premier ministre Sébastien Lecornu a remis lundi sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a acceptée, a annoncé lundi l'Elysée dans un communiqué. Nommé le 9 septembre, M. Lecornu était sous le feu des critiques des opposants et de la droite après avoir dévoilé ... Lire la suite
Le Premier ministre Sébastien Lecornu a présenté lundi sa démission à Emmanuel Macron qui l'a acceptée, a annoncé l'Elysée. (Rédaction Reuters)
