TotalEnergies et Vanguard Renewables développeront dix projets de biométhane aux Etats-Unis

(AOF) - TotalEnergies et Vanguard Renewables (société détenue en portefeuille par un fonds géré par BlackRock et entité américaine de la production de biométhane à partir de déchets organiques) ont conclu un accord pour la création d’une coentreprise détenue à 50/50 en vue de développer, construire et opérer des projets de biométhane implantés dans des exploitations agricoles aux États-Unis.

La signature de l'accord s'est tenue à New York le 12 avril 2024 en présence de Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies et de Larry Fink, président-directeur général de BlackRock.

TotalEnergies et Vanguard Renewables développeront dix projets de biométhane, d'une capacité annuelle combinée de 0,8 TWh, avec pour objectif d'en démarrer la construction au cours des 12 prochains mois.

Parmi ceux-ci, trois premiers projets, d'une capacité de près de 75 GWh par an chacun, sont déjà entrés en phase de construction dans les États du Wisconsin et de Virginie.

Au-delà de ces dix premiers projets, les partenaires envisagent de co-investir dans un pipeline d'une soixantaine de projets potentiels à travers le pays, pour une capacité totale de 5 TWh par an.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

Le biogaz pour verdir les activités

Obtenu grâce à la décomposition des déchets, il entre dans la catégorie des énergies vertes. Il s'inscrit dans la stratégie de nombreux pays, notamment en Europe, de réduire leur dépendance aux importations d'hydrocarbures. Les groupes pétroliers ont de fortes ambitions dans le domaine, comme le révèlent deux opérations récentes. Le britannique BP a repris l'américain Archaea Energy pour 4,1 milliards de dollars. Puis, l'anglo-néerlandais, Shell, a annoncé l'acquisition du danois Nature Energy pour 2 milliards de dollars. Ces opérations affichent des niveaux de valorisation élevés, soulignant le fort potentiel du secteur. TotalEnergies avait déjà pris, en 2018, une participation dans l'américain Clean Energy Fuels Corp, dont il détient aujourd'hui 19%. Il s'est récemment allié avec Veolia pour valoriser le biométhane issu des installations de traitement des déchets.