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TotalEnergies EP Gabon déclare 8 250 017 droits de vote au 31 mars 2026
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 19:13

* TotalEnergies EP Gabon a communiqué 4 500 000 actions composant le capital au 31 mars 2026. * Droits de vote totaux en assemblée générale : 8 250 017 à la même date. * Droits de vote doublés attribués à 3 750 017 actions nominatives détenues depuis deux ans ou plus. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. TotalEnergies EP Gabon SA published the original content used to generate this news brief via Business Wire (Ref. ID: 20260421618860) on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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