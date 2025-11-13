 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 270,50
+0,27%
Indices
Chiffres-clés

TotalEnergies envisage de vendre des actifs d'énergie renouvelable en Asie, selon Bloomberg
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 06:53

TotalEnergies étudie la possibilité de vendre certains de ses actifs d'énergie renouvelable en Asie avec l'objectif de réduire sa dette, a rapporté mercredi Bloomberg, citant des personnes au fait de la question et ajoutant que l'opération pourrait s'élever à plusieurs centaines de millions de dollars.

Le groupe français collabore avec un conseiller pour sonder l'intérêt d'acquéreurs potentiels, écrit l'agence de presse, précisant que les discussions pourraient ne pas déboucher sur une quelconque vente.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat par Reuters auprès de TotalEnergies.

(Ananya Palyekar à Bangalore; version française Jean Terzian)

Valeurs associées

Gaz naturel
4,53 USD NYMEX +0,02%
Pétrole Brent
62,75 USD Ice Europ +0,11%
Pétrole WTI
58,52 USD Ice Europ -0,03%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank