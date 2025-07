TotalEnergies : du rendement, de la rentabilité et une faible valorisation… Que demander de plus ?

Logo TotalEnergies sur une pompe de station-service du groupe. (Crédit: L. Grassin / )

Investir sur une valeur pétrolière peut paraître audacieux actuellement. l'Opep+ vient d'augmenter sa production, mettant davantage de pression sur les prix du baril. Ils n'en avaient guère besoin, bridés qu'ils étaient par l'éventualité d'un ralentissement économique majeur compte tenu de la guerre commerciale. Le baril de Brent cote moins de 70 $, soit une baisse de 18 % depuis douze mois. Et il est probable que si la géopolitique ne s'invite pas une fois de plus dans l'actualité, comme ce fut le cas avec la guerre de douze jours en juin (conflit entre Israël et l'Iran), les cours devraient rester bas.

Le président américain, Donald Trump, a fait passer le message à l'Arabie saoudite, qui l'a accepté: les Américains doivent pouvoir mettre de l'essence dans leur voiture pour partir en vacances sans se ruiner et le royaume wahhabite veut regagner des parts de marché.

Des coûts à moins de 5$ le baril

Les quotas de production, quiavaient augmenté de 130.000barils par jour en avril, puis de 411.000 par jour de mai à juillet, vont croître désormais de 548.000 barils par jour en août. Dans cet environnement peu porteur pour les compagnies pétrolières, pourquoi s'intéresser à Total­Energies? La première raison est la capacité de la compagnie à dégager des cash-flows (30milliards de dollars en2024) pour financer les investissements (17,8milliards de dollars) et le retour aux actionnaires (15,7milliards de dollars).

Le groupe s'appuie, certes, sur une production pétrolière encore en croissance, mais surtout sur ses ressources en gaz et notamment en gaz naturel liquéfié (le très gros projet au Mozambique devrait redémarrer prochainement). Lors de la présentation des comptes annuels début février, le groupe a fixé un objectif de croissance de 5% de sa production d'énergie (hydrocarbure et électricité) cette année. Et ce sera une croissance rentable, car TotalEnergies s'est recentré sur les actifs les plus rémunérateurs et les coûts de production de la branche exploration-production sont tombés au-dessous des 5$ le baril en 2024, les plus faibles parmi les majors.

Bien moins cher que ses concurrents

La deuxième raison tient à la valorisation peu élevée du titre, soit un PER 2026 estimé de 7,9 fois, contre 15,2 fois pour ExxonMobil. Enfin, troisième raison, le rendement de l'action. Lorsqu'il est élevé, il convient de se demander si c'est uniquement parce que le titre a chuté. Certes, la baisse du cours de Total­Energies (– 14% sur un an) explique en partie le rendement de 6%, mais, ce qui rassure, c'est que, malgré les crises, le groupe n'a jamais suspendu son dividende.

Le retour aux actionnaires est élevé, avec à la fois des rachats d'actions (2milliards de dollars par trimestre) et un coupon trimestriel (premier acompte de 0,85 €).Une valeur à acheter pour le long terme.