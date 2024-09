Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: des batteries Saft pour le métro du Caire information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 10:45









(CercleFinance.com) - Saft, filiale de TotalEnergies, annonce avoir remporté un important contrat auprès du fabricant japonais de matériel roulant Kinki Sharyo, pour la livraison de batteries de secours embarquées sur 92 rames de la ligne 4 du métro du Caire actuellement en construction.



En cas de panne d'alimentation, ces batteries MRX au nickel assureront jusqu'à une heure de fonctionnement des systèmes électriques critiques des nouveaux trains, notamment pour les communications, l'ouverture des portes et la climatisation.



Les premières livraisons débuteront en mai 2025 pour être finalisées fin 2026, la mise en service de la ligne 4 du métro étant prévue pour 2028. Reliant l'est et l'ouest du Grand Caire, cette ligne comportera 38 stations sur une longueur de 42 km.





