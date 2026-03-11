TotalEnergies démarre la production du projet Lapa South-West au Brésil
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 09:06
Le projet Lapa South-West, comprenant trois puits connectés à l'unité flottante de production, stockage et déchargement (FPSO) existante de Lapa, augmentera la production du champ de Lapa de 25 000 barils par jour.
"Ce projet permet une production de pétrole à bas coût et à faibles émissions, et contribue à atteindre notre objectif de croissance de la production de 3% par an jusqu'en 2030", souligne Nicolas Terraz, directeur général exploration-production.
Avec ce démarrage, TotalEnergies poursuit la montée en puissance de son portefeuille au Brésil, pays clé pour sa croissance, après le démarrage de Mero-4 en mai 2025, et avant les démarrages d'Atapu-2 et de Sépia-2 prévus en 2029.
Valeurs associées
|69,2000 EUR
|Euronext Paris
|+0,67%
