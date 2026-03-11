 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TotalEnergies démarre la production du projet Lapa South-West au Brésil
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 09:06

TotalEnergies annonce le démarrage de la production du projet Lapa South-West, situé dans le bassin de Santos, à environ 300 kilomètres au large des côtes brésiliennes, un projet dont le groupe pétro-gazier français est opérateur avec une participation de 48%.

Le projet Lapa South-West, comprenant trois puits connectés à l'unité flottante de production, stockage et déchargement (FPSO) existante de Lapa, augmentera la production du champ de Lapa de 25 000 barils par jour.

"Ce projet permet une production de pétrole à bas coût et à faibles émissions, et contribue à atteindre notre objectif de croissance de la production de 3% par an jusqu'en 2030", souligne Nicolas Terraz, directeur général exploration-production.

Avec ce démarrage, TotalEnergies poursuit la montée en puissance de son portefeuille au Brésil, pays clé pour sa croissance, après le démarrage de Mero-4 en mai 2025, et avant les démarrages d'Atapu-2 et de Sépia-2 prévus en 2029.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

TOTALENERGIES
69,2000 EUR Euronext Paris +0,67%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank