TotalEnergies démarre la production d'un champ en Angola
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 09:07
Il s'agit du premier projet de gaz naturel non associé développé en Angola. Sa production constituera une source d'approvisionnement stable et significative pour l'usine d'Angola LNG, qui livre du GNL aux marchés européen et asiatique.
La major pétro-gazière française précise qu'au plateau, ce projet gazier offshore produira environ 330 millions de pieds cubes de gaz par jour, soit l'équivalent d'environ 2 millions de tonnes de GNL (gaz naturel liquéfié) par an.
"Le projet renforce la capacité du pays à exporter du GNL vers les marchés internationaux à long terme, notamment en Europe et en Asie", a déclaré Mike Sangster, directeur Afrique de la branche exploration-production de TotalEnergies.
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