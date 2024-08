TotalEnergies : démarrage de la production du champ d’Anchor dans le Golfe du Mexique

(AOF) - TotalEnergies annonce le démarrage de la production du champ d’Anchor, situé dans le Golfe du Mexique, dans lequel la compagnie détient une participation de 37,14 % aux côtés de l’opérateur Chevron (62,86 %).Situé à 225 kilomètres au large des côtes de la Louisiane, Anchor, dont le développement a été lancé en décembre 2019, se compose d’un système de puits sous-marins reliés à une unité de production flottante (FPU) semi-submersible ayant une capacité de production de 75 000 barils de pétrole par jour et 28 millions de pieds cubes de gaz par jour.

" Le démarrage d'Anchor est une nouvelle étape dans le déploiement du modèle multi-énergies intégré de TotalEnergies aux États-Unis, qui associe le développement de projets pétroliers avec un fort levier prix et une faible intensité d'émissions, et la croissance dans le GNL et l'électricité. Réalisé en toute sécurité, dans les délais et dans le budget fixé, ce projet contribuera à la trajectoire de croissance du cash-flow net de la Compagnie ", a déclaré Nicolas Terraz, Directeur général Exploration-Production de TotalEnergies.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

Le biogaz pour verdir les activités

Obtenu grâce à la décomposition des déchets, il entre dans la catégorie des énergies vertes. Il s'inscrit dans la stratégie de nombreux pays, notamment en Europe, de réduire leur dépendance aux importations d'hydrocarbures. Les groupes pétroliers ont de fortes ambitions dans le domaine, comme le révèlent deux opérations récentes. Le britannique BP a repris l'américain Archaea Energy pour 4,1 milliards de dollars. Puis, l'anglo-néerlandais, Shell, a annoncé l'acquisition du danois Nature Energy pour 2 milliards de dollars. Ces opérations affichent des niveaux de valorisation élevés, soulignant le fort potentiel du secteur. TotalEnergies avait déjà pris, en 2018, une participation dans l'américain Clean Energy Fuels Corp, dont il détient aujourd'hui 19%. Il s'est récemment allié avec Veolia pour valoriser le biométhane issu des installations de traitement des déchets.