TotalEnergies: démarrage de la production de Ballymore information fournie par Cercle Finance • 22/04/2025 à 09:45









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce le démarrage de la production du champ de Ballymore en offshore profond au large des Etats-Unis, dans lequel la compagnie pétro-gazière française détient une participation de 40% aux côtés de l'opérateur Chevron (60%).



Situé à 120 kilomètres des côtes de la Louisiane, le champ de Ballymore, dont le développement a été approuvé en mai 2022, présente une capacité de production brute de 75.000 barils de pétrole et de 50 millions de pieds cubes de gaz par jour.



Au plateau, Ballymore représentera près de 30.000 barils équivalent pétrole par jour (bep/j) de production nette à marge élevée, grâce à l'utilisation d'infrastructures existantes ainsi que d'équipements standardisés.





