TotalEnergies : démarrage de la production d'un champ gazier en Argentine

(AOF) - TotalEnergies annonce le démarrage de la production du champ gazier de Fenix, situé à 60 kilomètres des côtes de la Terre de Feu, dans le sud de l'Argentine. Le champ de Fenix fait partie de la concession Cuenca Marina Austral 1 (CMA-1), dans laquelle TotalEnergies détient une participation opérée de 37,5 %, aux côtés de ses partenaires Harbour Energy (37,5 %) et Pan American Energy (25 %).

Le gaz produit sur Fenix est acheminé par un gazoduc sous-marin de 35 kilomètres jusqu'à la plateforme de Véga Pleyade, opérée par TotalEnergies, puis traité à terre sur les installations de Río Cullen et de Cañadon Alfa, également opérées par la Compagnie.

Il s'agit d'un projet à bas coût et faibles émissions, avec une intensité carbone de 9 kg CO2e/bep, grâce à l'utilisation des infrastructures existantes.

Présente en Argentine depuis 1978, TotalEnergies y emploie aujourd'hui plus de 1 100 collaborateurs à travers ses différentes activités : Exploration-Production, Renouvelables (solaire et éolien) et Lubrifiants.

Par le biais de sa filiale Total Austral, la compagnie est le premier producteur international de gaz en Argentine. Elle opère environ 25 % de la production du pays, avec une quote-part de 88 000 barils équivalent pétrole par jour en moyenne en 2023.

