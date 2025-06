TotalEnergies: contrat pour des batteries Saft au Japon information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Saft, filiale de TotalEnergies , annonce avoir été sélectionnée par Gur?n Energy pour fournir un système de stockage d’énergie par batterie (BESS) dans le cadre de son grand projet de stockage d’énergie en cours de développement dans la préfecture de Fukushima, au Japon. Elle fournira un système de batteries lithium-ion (Li-ion) entièrement intégré d’une capacité totale de plus d'un gigawattheure (GWh), accompagné de systèmes de conversion et de gestion de l’énergie développés par ses partenaires. Le contrat porte aussi sur les systèmes de supervision cloud et de gestion des données I-Sight dotés de fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle. Le BESS sera également installé, mis en service et entretenu par Saft. Le BESS sera déployé dans le cadre du projet autonome de stockage d’énergie de Gur?n Energy qui sera construit à Soma. Le projet sera capable de fournir plus de 240 mégawatts (MW) d’énergie pendant quatre heures et sa construction devrait commencer en 2026.

