TotalEnergies: contrat de vente à long terme de GNL en Inde

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce la signature d'un contrat avec Gujarat State Petroleum Corporation Limited (GSPC) pour la vente de 400.000 tonnes de GNL (Gaz Naturel Liquéfié) par an sur une durée de 10 ans, à compter de 2026.



Visant à soutenir la transition énergétique et la sécurité d'approvisionnement de l'Inde, ce GNL sera fourni sous la forme de six cargaisons par an, à partir du portefeuille mondial de TotalEnergies, et livré dans des terminaux situés sur la côte ouest du pays.



Il servira principalement à alimenter les clients industriels de GSPC, ainsi que les foyers indiens, les commerces, et les stations-service pour fournir du gaz naturel comprimé (GNC) aux véhicules qui roulent au gaz en Inde comme les rickshaws.





