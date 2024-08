TotalEnergies conclut un accord avec Anew Climate et Aurora Sustainable Lands

(AOF) - TotalEnergies a conclu un accord avec Anew Climate, leader nord-américain de solutions climatiques, et Aurora Sustainable Lands, entreprise spécialisée dans la gestion du carbone et propriétaire de forêts aux Etats-Unis, pour apporter 100 millions de dollars aux projets qu’ils déploient afin de protéger les forêts productives de la surexploitation et de soutenir leur conversion à une gestion durable permettant de stocker plus de carbone issu de l’atmosphère.

Cet investissement servira à soutenir des pratiques de gestion forestière améliorée (Improved Forest Management) à travers un portefeuille de 20 projets couvrant 300 000 hectares dans 10 États des États-Unis (Arkansas, Floride, Kentucky, Louisiane, Michigan, Minnesota, New York, Virginie, Virginie-Occidentale et Wisconsin).

Anew Climate et Aurora Sustainable Lands assureront la supervision des opérations pour veiller à ce que ces projets répondent aux normes les plus élevées d'impact positif net et de durabilité.

Les avantages environnementaux attendus de cette gestion forestière améliorée comprennent le maintien de puits de carbone du fait de la réduction de la récolte de bois, mais aussi l'amélioration de la qualité de l'eau et des sols, la protection de la biodiversité et la conservation d'habitats naturels.

Les crédits-carbone en résultant seront acquis à TotalEnergies pour être utilisés au-delà de 2030. Dans l'intervalle, la compagnie favorise en priorité l'évitement et la réduction de ses propres émissions, afin d'utiliser ces crédits uniquement pour la compensation volontaire de ses émissions résiduelles directes (de scopes 1 et 2).

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

Le biogaz pour verdir les activités

Obtenu grâce à la décomposition des déchets, il entre dans la catégorie des énergies vertes. Il s'inscrit dans la stratégie de nombreux pays, notamment en Europe, de réduire leur dépendance aux importations d'hydrocarbures. Les groupes pétroliers ont de fortes ambitions dans le domaine, comme le révèlent deux opérations récentes. Le britannique BP a repris l'américain Archaea Energy pour 4,1 milliards de dollars. Puis, l'anglo-néerlandais, Shell, a annoncé l'acquisition du danois Nature Energy pour 2 milliards de dollars. Ces opérations affichent des niveaux de valorisation élevés, soulignant le fort potentiel du secteur. TotalEnergies avait déjà pris, en 2018, une participation dans l'américain Clean Energy Fuels Corp, dont il détient aujourd'hui 19%. Il s'est récemment allié avec Veolia pour valoriser le biométhane issu des installations de traitement des déchets.