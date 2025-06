TotalEnergies: concession d'éolien offshore en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 14:58









(CercleFinance.com) - TotalEnergies , en tant qu'actionnaire de North Sea OFW One GmbH, a été désignée attributaire par l'Agence fédérale des réseaux, de la concession maritime N-9.4, située à environ 150 kilomètres au nord-ouest de l'ile allemande Heligoland en mer du Nord.



Conclue pour une durée de 25 ans pouvant être étendue à 35 ans, cette concession s'étend sur une superficie d'environ 141 kilomètres carrés et permettra de développer une capacité d'un gigawatt d'éolien offshore.



Dans le cadre de cette attribution, une redevance annuelle de 8,1 millions d'euros sera versée, pendant 20 ans, au gestionnaire du réseau de transport d'électricité chargé du raccordement du projet, à partir de la mise en service du site.



Par ailleurs, TotalEnergies a lancé une revue stratégique des différentes concessions obtenues depuis 2023 en vue d'engager un dialogue avec les autorités allemandes pour examiner les conditions de leur possible développement.





