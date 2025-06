TotalEnergies: collaboration avec Mistral AI information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 09:10









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce une collaboration avec Mistral AI, visant à accélérer l'innovation en intelligence artificielle (IA) pour accompagner sa stratégie multi-énergies, notamment dans le domaine des énergies bas carbone. Ce partenariat prévoit la création d’un laboratoire d’innovation commun au sein duquel Mistral AI mettra à disposition ses technologies d’IA et TotalEnergies apportera son expertise et son savoir-faire dans la production d’énergies, notamment renouvelable et bas carbone. Des premiers cas d’usage permettront au groupe énergétique de concevoir un assistant pour ses 1000 chercheurs, de développer des solutions d'aide à la décision et de mettre en place des solutions d’assistance pour améliorer l’expérience de ses clients. Ce laboratoire commun permettra ainsi de tester et concevoir des solutions digitales avancées. Par ailleurs, face aux enjeux européens de souveraineté numérique, les partenaires étudieront, ensemble, les opportunités d’intégration d’infrastructure IA pour TotalEnergies.

Valeurs associées TOTALENERGIES 54,6000 EUR Euronext Paris +1,96%