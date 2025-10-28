TotalEnergies choisi pour un projet solaire en Arabie Saoudite
L'électricité produite sera vendue à la Saudi Power Procurement Company dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité (PPA) d'une durée de 25 ans. La centrale solaire devrait être raccordée au réseau en 2027 et alimentera plus de 68 400 foyers.
Le projet d'As Sufun s'inscrit dans le cadre de la sixième phase du Programme national pour les énergies renouvelables (NREP), qui vise à réduire la dépendance aux carburants liquides dans la production d'électricité de l'Arabie Saoudite.
Ce nouveau projet renouvelable constitue une étape importante pour TotalEnergies dans ce pays, où le groupe exploite actuellement la centrale solaire de 119 MW de Wadi Al Dawasir et construit le projet Rabigh 2 de 300 MW.
