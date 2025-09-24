 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TotalEnergies choisi pour 'le plus grand projet renouvelable de France', RWE sur le départ
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 10:49

TotalEnergies annonce avoir été désigné par l'État, en consortium avec RWE, comme lauréat de l'appel d'offres éolien offshore 'Centre Manche 2'. Ce projet de 1,5 GW, situé au large de la Normandie, représentera un investissement d'environ 4,5 MdEUR, le plus important du groupe en France depuis 30 ans.

Le parc produira près de 6 TWh/an, soit l'équivalent de la consommation de plus d'1 million de foyers, à un prix fixé à 66 EUR/MWh. La décision finale d'investissement est attendue début 2029, avec une mise en service prévue en 2033.

Jusqu'à 2500 emplois seront mobilisés durant les 3 années de construction, dont 500 000 heures réservées à l'apprentissage et à l'insertion. Le projet favorisera les fournisseurs européens et bénéficiera à l'économie normande.

À la suite d'une revue stratégique de ses investissements, RWE a émis le souhait de quitter le consortium, sous réserve de l'accord des autorités françaises.

Dans tous les cas, TotalEnergies indique qu'il poursuivra le projet en assumant l'ensemble des engagements du consortium et proposera de faire rentrer un nouveau partenaire dans le projet.

