TotalEnergies choisi pour 'le plus grand projet renouvelable de France', RWE sur le départ
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 10:49
Le parc produira près de 6 TWh/an, soit l'équivalent de la consommation de plus d'1 million de foyers, à un prix fixé à 66 EUR/MWh. La décision finale d'investissement est attendue début 2029, avec une mise en service prévue en 2033.
Jusqu'à 2500 emplois seront mobilisés durant les 3 années de construction, dont 500 000 heures réservées à l'apprentissage et à l'insertion. Le projet favorisera les fournisseurs européens et bénéficiera à l'économie normande.
À la suite d'une revue stratégique de ses investissements, RWE a émis le souhait de quitter le consortium, sous réserve de l'accord des autorités françaises.
Dans tous les cas, TotalEnergies indique qu'il poursuivra le projet en assumant l'ensemble des engagements du consortium et proposera de faire rentrer un nouveau partenaire dans le projet.
Valeurs associées
|52,5300 EUR
|Euronext Paris
|+0,27%
A lire aussi
-
TotalEnergies a remporté, conjointement avec l'allemand RWE, l'appel d'offres du projet éolien en mer "Centre Manche 2", à une quarantaine de kilomètres des côtes normandes, qui disposera d'une capacité de 1,5 gigawatt, a annoncé mercredi le gouvernement démissionnaire. ... Lire la suite
-
L'association nationale des industries alimentaires (Ania) a alerté sur "l'effondrement de la balance commerciale alimentaire française" depuis début 2025, déplorant des contre-performances aussi bien dans le secteur des boissons que des produits agricoles, mardi ... Lire la suite
-
Alors que Donald Trump multiplie les coups d'arrêt aux projets d'énergies renouvelables aux États-Unis, la transition verte mondiale peut-elle vraiment être freinée ? Entre la croissance fulgurante de la demande d'électricité, l'essor de l'intelligence artificielle ... Lire la suite
-
Limiter les écarts de salaires de 1 à 10 ? Près de deux tiers des employés du privé favorables à la mesure
Cette tendance fait partie des enseignements tirés d'une étude menée par l'Apec et le think-tank Terra Nova à propos de la perception des rémunérations dans le monde de l'entreprise. Comment les salariés du privé jugent-ils leur rémunération aujourd'hui? Le think ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer