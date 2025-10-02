TotalEnergies cède une part du projet Bifrost au Danemark
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 09:08
Le Français détiendra désormais 45% du projet Bifrost en tant qu'opérateur, aux côtés de CarbonVault (35%) et de Nordsøfonden (20%). La finalisation de la transaction est soumise aux conditions habituelles, dont l'approbation du régulateur.
Le projet Bifrost, qui comprend deux licences de stockage offshore de CO2 situées à environ 200 kilomètres à l'ouest des côtes danoises, fait partie du portefeuille de projets de captage et stockage de carbone (CCS) de TotalEnergies en mer du Nord.
Valeurs associées
|51,3400 EUR
|Euronext Paris
|-0,48%
A lire aussi
-
L'assurance-vie reste, année après année, le placement favori des Français. Fin 2024, son encours atteignait déjà 2 000 milliards d'euros. Fin juin 2025, il a franchi 2 052 milliards d'euros, soit une progression de près de 5 % sur un an. Aujourd'hui, le fonds ... Lire la suite
-
Le président des États-Unis Donald Trump, multiplie les critiques contre la banque centrale, Federal Reserve, trop timorée à ses yeux. Derrière d'évidents conflits d'intérêt à court terme, Trump pourrait bien remettre en cause la crédibilité de la Fed, un des piliers ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont ouvert en nette hausse jeudi, au lendemain de records à Wall Street, dans un marché porté par la perspective de baisses de taux de la banque centrale américaine (Fed). Dans les premiers échanges, la Bourse de Paris grimpait de 0,92%, ... Lire la suite
-
PIB : le nombre d'heures travaillées n'a pas de lien significatif avec la croissance, selon des économistes
D'une manière générale, on travaille moins d'heures dans les pays les plus riches et dans ceux les plus pauvres, mais davantage dans les pays émergents, selon les auteurs de l'étude. La croissance du PIB d'un pays n'est pas "significativement" liée à l'augmentation ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer