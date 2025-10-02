 Aller au contenu principal
TotalEnergies cède une part du projet Bifrost au Danemark
information fournie par Zonebourse 02/10/2025 à 09:08

TotalEnergies annonce un accord de cession d'une partie de sa participation dans le projet de stockage de CO2 de Bifrost à CarbonVault, filiale danoise du cimentier allemand Schwenk, ainsi accueilli comme partenaire et futur client au sein du projet.

Le Français détiendra désormais 45% du projet Bifrost en tant qu'opérateur, aux côtés de CarbonVault (35%) et de Nordsøfonden (20%). La finalisation de la transaction est soumise aux conditions habituelles, dont l'approbation du régulateur.

Le projet Bifrost, qui comprend deux licences de stockage offshore de CO2 situées à environ 200 kilomètres à l'ouest des côtes danoises, fait partie du portefeuille de projets de captage et stockage de carbone (CCS) de TotalEnergies en mer du Nord.


Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

TOTALENERGIES
51,3400 EUR Euronext Paris -0,48%
