TotalEnergies cède ses parts dans trois champs norvégiens
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 08:50
Le groupe énergétique précise que ces trois champs matures, situés dans la zone d'Ekofisk en Norvège, ont cessé de produire en 1998 et font l'objet d'un projet de redéveloppement dit 'Previously Produced Fields Project' (PPF).
La finalisation de ces transactions, dont les termes financiers ne sont pas précisés, est soumise à la décision finale d'investissement du projet PPF, attendue au quatrième trimestre 2025, et à l'approbation du régulateur.
'Nous restons pleinement engagés en Norvège, où la compagnie détient des intérêts dans de nombreux permis et notamment dans les champs en production de la zone d'Ekofisk', affirme Jean-Luc Guiziou, directeur Europe de la branche exploration-production.
Valeurs associées
|51,2300 EUR
|Euronext Paris
|+0,69%
