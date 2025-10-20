TotalEnergies cède sa filiale GreenFlex à Oteis
information fournie par Zonebourse 20/10/2025 à 17:15
Ce projet de cession s'inscrit pour TotalEnergies dans le cadre de sa stratégie de focaliser ses activités sur la production et la fourniture d'énergies.
Oteis Conseil & Ingénierie exerce dans de multiples domaines : Bâtiment, Eau & Aménagement, Infrastructures & Ouvrages d'Art, Industrie.
Oteis entend capitaliser sur l'expertise de GreenFlex en matière de conseil-environnemental et sociétal, performance énergétique et bas-carbone et financement de la transition.
Dans le cadre de l'accord de cession, TotalEnergies deviendra un client majeur de GreenFlex en signant un contrat de production de Certificats d'Economie d'Energie.
Valeurs associées
|52,5000 EUR
|Euronext Paris
|-0,40%
