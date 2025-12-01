TotalEnergies cède à Chevron des parts dans deux permis au Nigéria
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 09:25
Situés dans le bassin prolifique du West Delta, ces permis couvrent une superficie d'environ 2000 kilomètres carrés. TotalEnergies en restera l'opérateur avec une participation de 40%, aux côtés de Chevron (40%) et South Atlantic Petroleum (20%).
'Cette nouvelle joint-venture vise à réduire les risques et à développer de nouvelles ressources au Nigeria, en ligne avec les objectifs du pays', explique Nicola Mavilla, le directeur exploration du groupe pétro-gazier français.
La finalisation de la cession à Chevron est soumise aux conditions habituelles, notamment l'approbation du régulateur. Cette transaction vient renforcer la collaboration mondiale dans l'exploration offshore entre TotalEnergies et le groupe américain.
Valeurs associées
|56,7200 EUR
|Euronext Paris
|-0,14%
A lire aussi
-
La Bourse de Paris évolue en baisse lundi, prudente avant une série d'indicateurs économiques aux Etats-Unis qui seront déterminants pour la prochaine décision sur les taux de la Réserve fédérale américaine (Fed). Vers 9H30 (heure de Paris), le CAC 40 perdait 0,39% ... Lire la suite
-
Le président français Emmanuel Macron reçoit lundi à Paris son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky qui est sous fortes pressions, tant militaire que politique, au moment où Donald Trump a fait part de son optimisme sur un règlement du conflit avec la Russie. ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes sont en légère baisse lundi en début de séance, les investisseurs se montrant prudents face au risque après les gains récents et dans l'attente d'une série d'indicateurs qui seront publiés plus tard dans la matinée. À Paris, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer