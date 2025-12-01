 Aller au contenu principal
TotalEnergies cède à Chevron des parts dans deux permis au Nigéria
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 09:25

TotalEnergies fait part de la signature par sa filiale TotalEnergies EP Nigeria d'un accord visant à vendre à Star Deep Water Petroleum Limited, filiale de Chevron, une participation de 40% dans les permis d'exploration PPL 2000 et PPL 2001, au large du Nigeria.

Situés dans le bassin prolifique du West Delta, ces permis couvrent une superficie d'environ 2000 kilomètres carrés. TotalEnergies en restera l'opérateur avec une participation de 40%, aux côtés de Chevron (40%) et South Atlantic Petroleum (20%).

'Cette nouvelle joint-venture vise à réduire les risques et à développer de nouvelles ressources au Nigeria, en ligne avec les objectifs du pays', explique Nicola Mavilla, le directeur exploration du groupe pétro-gazier français.

La finalisation de la cession à Chevron est soumise aux conditions habituelles, notamment l'approbation du régulateur. Cette transaction vient renforcer la collaboration mondiale dans l'exploration offshore entre TotalEnergies et le groupe américain.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

