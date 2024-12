TotalEnergies: cède 50% de ses parts dans West Burton Energy information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 11:38









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce la vente à EPUKI, la filiale britannique d'EPH, de 50 % de ses parts dans West Burton Energy, une société acquise à 100% par la Compagnie en juin 2024 avec l'intention annoncée de revendre la moitié.



West Burton Energy possède une centrale à gaz à cycle combiné de 1,3 GW et un système de stockage par batteries de 49 MW au Royaume-Uni.



La centrale sera exploitée par la coentreprise entre TotalEnergies et EPUKI.



'Grâce à cette opération, nous ajustons notre capacité de production flexible nette à 700 MW, ce qui est cohérent avec la capacité requise pour soutenir notre croissance dans les énergies renouvelables au Royaume-Uni', a déclaré Sophie Chevalier, Directrice Flexible Power & Integration chez TotalEnergies.



'Cette intégration entre nos actifs flexibles et renouvelables contribuera à notre objectif d'atteindre 12% de rentabilité d'ici 2030 sur notre activité Integrated Power', a-t-elle ajouté.





