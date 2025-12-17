TotalEnergies cède 50% d'un portefeuille d'énergies renouvelables en Grèce
information fournie par Zonebourse 17/12/2025 à 09:25
Dans un communiqué, le groupe précise que l'opération porte sur la moitié d'un ensemble de projets éoliens et solaires de 424 MW, sur la base d'une valorisation de 508 millions d'euros, soit environ 1,2 million d'euros par MW installé.
TotalEnergies conservera 50% des parts et restera opérateur des actifs, dont il achètera et commercialisera la majeure partie de l'électricité produite lorsque ceux-ci ne bénéficieront plus des tarifs réglementés.
Plus généralement, Total rappelle que sa stratégie actuelle consiste à céder jusqu'à 50 % de ses intérêts dans les actifs renouvelables (solaire, éolien terrestre, éolien offshore) et flexibles (CCGT, stockage) afin d'atteindre ses objectifs de rentabilité et de maximiser la valeur de son portefeuille.
Valeurs associées
|55,3800 EUR
|Euronext Paris
|+1,61%
