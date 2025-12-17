 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TotalEnergies cède 50% d'un portefeuille d'énergies renouvelables en Grèce
information fournie par Zonebourse 17/12/2025 à 09:25

TotalEnergies a annoncé mercredi avoir cédé à la société d'investissement espagnole Asterion Industrial Partners une participation de 50% au sein d'un portefeuille d'énergies renouvelables en Grèce, une décision que la compagnie française justifie par sa stratégie consistant à partager les risques liés à ses projets dans la production d'électricité bas carbone.

Dans un communiqué, le groupe précise que l'opération porte sur la moitié d'un ensemble de projets éoliens et solaires de 424 MW, sur la base d'une valorisation de 508 millions d'euros, soit environ 1,2 million d'euros par MW installé.

TotalEnergies conservera 50% des parts et restera opérateur des actifs, dont il achètera et commercialisera la majeure partie de l'électricité produite lorsque ceux-ci ne bénéficieront plus des tarifs réglementés.

Plus généralement, Total rappelle que sa stratégie actuelle consiste à céder jusqu'à 50 % de ses intérêts dans les actifs renouvelables (solaire, éolien terrestre, éolien offshore) et flexibles (CCGT, stockage) afin d'atteindre ses objectifs de rentabilité et de maximiser la valeur de son portefeuille.


Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

TOTALENERGIES
55,3800 EUR Euronext Paris +1,61%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank