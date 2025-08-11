TotalEnergies: Berenberg reste à achat, ajuste sa cible
information fournie par Cercle Finance 11/08/2025 à 09:25
'Actuellement, le rendement du dividende est de 6,6%, et avec deux milliards de dollars de rachats d'actions par trimestre, le ratio de distribution semble supérieur à 55%, ce qui nous parait insoutenable dans l'environnement macroéconomique actuel', juge-t-il.
Selon le broker, la faiblesse de l'action sur les 12 derniers mois s'explique surtout en raison de cash-flows décevants et de dépenses d'investissement relativement élevées pour atteindre l'objectif d'un TCAC de 3% de la production jusqu'en 2030.
'Nous devons encore voir les bénéfices de cette croissance', estime néanmoins Berenberg, qui prévoit un meilleur second semestre 'à mesure que l'endettement diminue et que les désinvestissements permettent aux rachats de se poursuivre pour l'instant'.
