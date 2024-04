Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: bénéfice en repli, mais meilleur que prévu information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 09:35









(CercleFinance.com) - TotalEnergies a fait état vendredi d'un repli de 22% de son bénéfice net ajusté au premier trimestre, tout en évoquant des performances 'solides' en ligne avec ses objectifs pour l'exercice 2024.



En dépit d'une hausse de 3% du baril de Brent sur un an, le groupe a dégagé un résultat net ajusté de 5,1 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année, contre 6,5 milliards de dollars un an plus tôt.



Selon le consensus, les analystes attendaient en moyenne un résultat net ajusté de l'ordre de cinq milliards de dollars.



La production d'hydrocarbures du groupe a atteint 2,46 millions de barils équivalent pétrole par jour, soit une baisse de 3% d'une année sur l'autre.



Le groupe énergétique indique dans un communiqué que son flux de trésorerie d'exploitation a de son côté chuté de 58% pour atteindre 2,2 milliards de dollars sur le trimestre écoulé.



A 8,2 milliards de dollars, sa marge brute d'autofinancement (CCFO) dépasse toutefois la prévision moyenne des analystes, qui s'était établie à huit milliards.



L'entreprise compte proposer un premier acompte sur dividende de 0,79 euro par action au titre de l'exercice 2024, en hausse de près de 7% par rapport à 2023.



Malgré le repli de ses résultats, Total précise par ailleurs qu'il vise pour le deuxième trimestre l'équivalent de deux milliards de dollars de rachats d'actions.



Suite à cette publication légèrement meilleure que prévu, l'action TotalEnergies progressait de 0,2% vendredi matin dans les premiers échanges à la Bourse de Paris.



Le titre affiche une hausse de 10,5% depuis le début de l'année.





