TotalEnergies: avancées dans la cession de l'amont canadien

(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce que TotalEnergies EP Canada Ltd a finalisé la cession à ConocoPhillips d'une participation de 50% dans l'actif de sables bitumineux de Surmont, ainsi que de certaines obligations logistiques associées.



La date effective de la transaction est le 1er avril 2023. En incluant les ajustements de prix, TotalEnergies a reçu un paiement comptant au closing de 3,7 milliards de dollars canadiens (environ 2,75 milliards de dollars américains).



TotalEnergies a également signé un accord en vue de la cession à Suncor de l'intégralité des titres de TotalEnergies EP Canada Ltd, représentant ses autres actifs amont canadiens, pour un montant de 1,47 milliard de dollars canadiens, transaction à finaliser d'ici fin 2023.





