TotalEnergies : augmentation de 15% de ses actionnaires individuels en France

(AOF) - A l’occasion de la publication de ses résultats annuels, TotalEnergies a constaté la forte augmentation (15%) du nombre d’actionnaires individuels français entre 2023 et 2024. Au 31 décembre dernier, TotalEnergies comptait ainsi près de 650 000 actionnaires individuels en France, contre 567 000 l’année précédente, soit 83 000 de plus en un an. En outre, 80 % des salariés de TotalEnergies en France sont eux aussi actionnaires. Ainsi, 12,2 % du capital de TotalEnergies est détenu par des actionnaires individuels français (salariés compris).

Ils ont reçu à ce titre environ 840 millions euros de dividendes de la part de TotalEnergies en 2023.

