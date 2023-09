Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: appel d'offre pour de l'hydrogène vert information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 08:55









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce lancer un appel d'offres pour la fourniture de 500.000 tonnes par an d'hydrogène vert, de façon à pouvoir éviter l'émission d'environ cinq millions de tonnes de CO2 par an dans ses raffineries européennes à horizon 2030.



La compagnie compte six raffineries en Europe : Anvers (Belgique), Leuna (Allemagne), Zeeland (Pays-Bas), Normandie, Donges, Feyzin (France) et deux bioraffineries à La Mède et Grandpuits (France), toutes consommatrices d'hydrogène.



TotalEnergies souhaite remplacer 500.000 tonnes de cet hydrogène consommé par ses raffineries par de l'hydrogène vert issu d'énergies renouvelables d'ici 2030, dans le cadre de sa politique de réduction de ses émissions nettes de gaz à effet de serre.





