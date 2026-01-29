TotalEnergies annonce le redémarrage complet des activités du projet Mozambique LNG

TotalEnergies SE TTEF.PA :
* MOZAMBIQUE LNG ANNONCE LA REPRISE COMPLÈTE DE L'ENSEMBLE DES ACTIVITÉS DU PROJET
* LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ONT DÉSORMAIS REPRIS AUSSI BIEN OFFSHORE QUE SUR LE SITE D'AFUNGI
* LA PRODUCTION DE GNL EST PRÉVUE POUR 2029
* JUSQU'À 7.000 EMPLOIS DIRECTS SERONT CRÉÉS POUR LES MOZAMBICAINS
Texte original [https://tinyurl.com/mm7z7bmj] Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
