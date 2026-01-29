 Aller au contenu principal
TotalEnergies annonce le redémarrage complet des activités du projet Mozambique LNG
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 15:41

TotalEnergies SE TTEF.PA :

* MOZAMBIQUE LNG ANNONCE LA REPRISE COMPLÈTE DE L'ENSEMBLE DES ACTIVITÉS DU PROJET

* LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ONT DÉSORMAIS REPRIS AUSSI BIEN OFFSHORE QUE SUR LE SITE D'AFUNGI

* LA PRODUCTION DE GNL EST PRÉVUE POUR 2029

* JUSQU'À 7.000 EMPLOIS DIRECTS SERONT CRÉÉS POUR LES MOZAMBICAINS

Texte original [https://tinyurl.com/mm7z7bmj] Pour plus de détails, cliquez sur TTEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

Pétrole et parapétrolier

