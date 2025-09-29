TotalEnergies annonce 7,5 milliards de dollars d'économies sur les investissements et l'opérationnel

TotalEnergies a annoncé lundi vouloir augmenter sa production globale d'énergies (pétrole, gaz et électricité) d'environ 4% par an jusqu'en 2030 et mettre en oeuvre un plan d'économies sur ses investissements et ses coûts opérationnels de 7,5 milliards de dollars sur la période 2026-30.

( AFP / ASTRID VELLGUTH )

Le géant pétro-gazier français prévoit autour de 16 milliards de dollars d'investissements nets en 2026 et de 15 à 17 milliards de dollars par an sur la période 2027-30, en baisse de 1 milliard de dollars par an par rapport à ses précédentes prévisions, a-t-il précisé à l'occasion de sa journée investisseurs. Les économies ne concernent pas l'emploi, selon le groupe.

Il table sur une croissance moyenne d'environ 3% par an de sa production de pétrole et gaz entre 2024 et 2030, grâce aux mises en production de projets, avec 95% de la production attendue en 2030 déjà en exploitation ou en cours de développement.

TotalEnergies promet de réduire dans le même temps ses émissions de gaz à effet de serre (celles directement liées à son activité et celles liées à la production de l'énergie qu'elle consomme): -50% sur le pétrole et gaz en 2030 par rapport à 2015 et -80% sur ses émissions de méthane en 2030 par rapport à 2020.

Sous le feu des critiques pour ses investissements continus dans les énergies fossiles, le groupe répète que pétrole et gaz restent nécessaires pour répondre à la demande d'énergie mondiale et financer les investissements dans les renouvelables.

Le géant des hydrocarbures, qui a engagé une diversification dans les énergies renouvelables (éolien et solaire), entend concentrer ses investissements sur les projets "à forte marge" dans l'exploration-production et "rester sélectif sur les investissements bas-carbone".

Ces derniers représenteront environ 4 milliards de dollars par an, dont 3 à 4 milliards de dollars pour le segment "Integrated Power", qui regroupe toute la chaîne de valeur de l'électricité.

TotalEnergies prévoit d'augmenter sa production d'électricité d'environ 20% par an d'ici 2030, pour générer entre 100 et 120 térawattheure (TWh) par an, dont 70% sur base renouvelable et 30% sur base flexible gaz, c'est-à-dire la production pilotable des centrales à gaz en complément des énergies renouvelables, par nature intermittentes.

Cette diversification "va permettre à TotalEnergies de se différencier" de ses concurrents "en contribuant à la croissance du dividende mais aussi à la résilience de la compagnie face aux cycles" du pétrole et du gaz, qui peuvent connaître d'importantes variations liées à l'environnement géopolitique et macroéconomique mondial.

TotalEnergies table sur un retour aux actionnaires de plus de 40% de son flux de trésorerie, "quel que soit le prix de l'énergie".