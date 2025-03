TotalEnergies: Amundi AM franchit les 5% du capital information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 12:30









(CercleFinance.com) - La société Amundi Asset Management agissant pour le compte du FCPE TotalEnergies Actionnariat France dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 17 mars 2025, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société TotalEnergies et détenir, pour le compte dudit FCPE, 5,10% du capital et des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une diminution du nombre total d'actions et droits de vote de la société TotalEnergies.







