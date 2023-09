Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client TotalEnergies: acquisition d'Ombrea finalisée information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 15:17









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce finaliser l'acquisition d'Ombrea, présenté comme un leader de l'agrivoltaïsme en France avec une expertise unique et des solutions innovantes pour optimiser les synergies entre production agricole et production d'électricité verte.



Le groupe proposera aussi au monde agricole, sous la marque Ombrea, des solutions pour une protection contre les aléas météorologiques, le maintien voire l'amélioration des rendements, et une adaptation aux changements climatiques.



La quarantaine de salariés experts d'Ombrea, ainsi que ses fondateurs, seront rejoints par les collaborateurs de TotalEnergies spécialisés dans l'agrivoltaïsme sur le site d'Ombrea à Aix-en-Provence où sera établi le pôle dédié à l'agrivoltaïsme de la compagnie.





Valeurs associées TOTALENERGIES Euronext Paris +1.22%