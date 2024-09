Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies: acquisition d'actifs dans le gaz au Texas information fournie par Cercle Finance • 27/09/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce avoir signé un accord avec Lewis Energy Group portant sur l'acquisition d'une participation de 45% dans des actifs de gaz sec en production détenus et opérés par Lewis Energy Group dans le bassin d'Eagle Ford, au Texas.



Situés dans le sud-ouest de l'Etat, ces actifs à bas coût et long plateau de production ont un potentiel de développement pour atteindre une production brute d'environ 400 Mpc/j d'ici 2028. Ils renforceront TotalEnergies sur la chaîne de valeur du GNL aux États-Unis.



Il s'agit de la deuxième acquisition d'actifs gaziers non opérés en 2024 après l'achat d'une participation non opérée dans les permis de Dorado auprès de Lewis Energy Group, dans le bassin d'Eagle Ford, au premier semestre 2024.





Valeurs associées TOTALENERGIES 59,31 EUR Euronext Paris +0,02%