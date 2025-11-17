TotalEnergies acquiert un portefeuille d’actifs auprès d’EPH qui va entrer à son capital

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé lundi la signature d'un accord avec Energetický a průmyslový holding (EPH) pour l’acquisition de 50% d’une plateforme de production flexible d’électricité en Europe de l’Ouest, valorisée à 10,6 milliards d’euros.

L'accord, qui porte sur des centrales à gaz et à biomasse et des batteries en Italie, au Royaume-Uni et en Irlande, ainsi qu'aux Pays-Bas et en France prévoit que EPH recevra l’équivalent de 5,1 milliards d’euros en actions TotalEnergies via l’émission de 95,4 millions d’actions.

"Cela représente environ 4,1% du capital social de TotalEnergies et fera d’EPH l’un des premiers actionnaires de la compagnie à l’issue de l’opération", a indiqué le groupe pétrolier français dans un communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)