CAC 40
8 163,68
-0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TotalEnergies acquiert un portefeuille d’actifs auprès d’EPH qui va entrer à son capital
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 08:50

TotalEnergies TTEF.PA a annoncé lundi la signature d'un accord avec Energetický a průmyslový holding (EPH) pour l’acquisition de 50% d’une plateforme de production flexible d’électricité en Europe de l’Ouest, valorisée à 10,6 milliards d’euros.

L'accord, qui porte sur des centrales à gaz et à biomasse et des batteries en Italie, au Royaume-Uni et en Irlande, ainsi qu'aux Pays-Bas et en France prévoit que EPH recevra l’équivalent de 5,1 milliards d’euros en actions TotalEnergies via l’émission de 95,4 millions d’actions.

"Cela représente environ 4,1% du capital social de TotalEnergies et fera d’EPH l’un des premiers actionnaires de la compagnie à l’issue de l’opération", a indiqué le groupe pétrolier français dans un communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)

Fusions / Acquisitions
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
4,57 USD NYMEX +1,26%
Pétrole Brent
63,94 USD Ice Europ -0,54%
Pétrole WTI
59,62 USD Ice Europ -0,50%
TOTALENERGIES
56,2800 EUR Euronext Paris +0,09%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

