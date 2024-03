TotalEnergies acquiert Talos Low Carbon Solutions

Constitué d'un ensemble de permis dédiés au stockage souterrain du CO2, à terre et offshore, couvrant une surface d'environ 600 km2, ce projet pourrait permettre de stocker plusieurs centaines de millions de tonnes de CO2.

Bayou Bend est un projet de transport et de stockage de carbone destiné aux émetteurs industriels du chenal de Houston et de Beaumont - Port Arthur, l'un des principaux axes industriels des États-Unis.

Ces deux projets étant plus éloignés de ses actifs existants, TotalEnergies engagera la cession des participations dans ces projets après le closing.

TotalEnergies détiendra également une participation opérée de 65% dans le projet Harvest Bend en Louisiane et une participation de 50% dans le projet Coastal Bend au Texas.

(AOF) - TotalEnergies a signé un accord pour acquérir 100% de Talos Low Carbon Solutions (TLCS), une entreprise américaine pionnière du secteur du captage et du stockage du carbone. Au terme de cette transaction, TotalEnergies détiendra 25% du projet Bayou Bend, aux côtés de Chevron (50%, opérateur) et Equinor (25%). Le projet Bayou Bend est un projet majeur de stockage de CO2 situé au Texas, à proximité des actifs de la compagnie dans la région.

Pétrole et parapétrolier

