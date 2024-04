Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client TotalEnergies:achat des 50% restants de SapuraOMV pour 530M$ information fournie par Cercle Finance • 22/04/2024 à 13:04









(CercleFinance.com) - TotalEnergies annonce la signature d'un accord avec SapuraUpstream Assets(SUA) pour acquérir sa participation de 50 % au capital de SapuraOMV Upstream (SapuraOMV), un producteur et opérateur de gaz indépendant en Malaisie.



La transaction, d'un montant de 530 millions de dollars, devrait être finalisée au cours du second semestre 2024 sous réserve d'approbation des autorités compétentes.



Cet accord fait suite à la signature, le 31 janvier 2024, d'un premier accord avec OMV portant sur l'acquisition de sa participation de 50 % dans SapuraOMV.



A terme, TotalEnergies devrait donc détenir 100 % de SapuraOMV.



Pour rappel, les principaux actifs de SapuraOMV sont ses participations opérées de 40 % dans le bloc SK408 et de 30 % dans le bloc SK310, tous deux situés au large de la côte du Sarawak, en Malaisie.



En 2023, la production opérée par SapuraOMV (100 %) s'est élevée à environ 500 millions de pieds cubes par jour de gaz naturel, destiné à l'usine de liquéfaction de Bintulu opérée par Petronas, ainsi que 7000 barils par jour de condensats.





