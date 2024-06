TotalEnergies : accord signé avec Air Products pour la livraison d'hydrogène vert

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

Dans le cadre de cet accord, Air Products livrera à l'entrée des raffineries de TotalEnergies en Europe du Nord de l'hydrogène vert provenant du réseau mondial d'Air Products. Cet hydrogène permettra d'éviter l'émission d'environ 700 000 tonnes de CO2 par an.

(AOF) - TotalEnergies et Air Products ont signé un accord pour la fourniture annuelle en Europe de 70000 tonnes d'hydrogène vert pour une durée de 15 ans à partir de 2030. Cette signature d’un premier contrat à long terme fait suite à l'appel d'offres de TotalEnergies pour la fourniture de 500000 tonnes par an d'hydrogène vert afin de décarboner ses raffineries européennes.

Pétrole et parapétrolier

