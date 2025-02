TotalEnergies: accord pour l'export de gaz de Chypre information fournie par Cercle Finance • 17/02/2025 à 17:19









(CercleFinance.com) - TotalEnergies et ENI, partenaires du Bloc 6 au large de Chypre (TotalEnergies 50 %, ENI 50 % opérateur), ont signé un accord Inter-gouvernemental pour le développement des ressources gazières du Bloc 6 avec la République arabe d'Égypte et la République de Chypre.



Cet accord représente une étape clé dans le développement du champ gazier de Cronos situé sur le Bloc 6 à Chypre.



L'accord définit un cadre permettant au gaz de Cronos d'être traité via les infrastructures existantes de Zohr offshore Égypte puis liquéfié dans l'usine de Damietta LNG en Égypte, afin d'être exporté vers l'Europe.



' TotalEnergies se réjouit de participer à l'ouverture d'une route d'export du gaz chypriote vers l'Europe via l'Égypte. Cet accord représente une étape majeure pour valoriser le gaz de Chypre en tirant parti des installations existantes en Égypte offrant de la capacité de liquéfaction disponible, contribuant ainsi à la sécurité énergétique de l'Europe en acheminant des volumes de LNG supplémentaires ' a déclaré Julien Pouget, Directeur Moyen-Orient et Afrique du Nord de la branche Exploration-Production de TotalEnergies.





Valeurs associées TOTALENERGIES 58,90 EUR Euronext Paris +0,03%